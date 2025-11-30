Las Chivas de Guadalajara visitan a Cruz Azul este domingo en el duelo decisivo de los Cuartos de Final del Apertura 2025. Tras el 0-0 en la Ida disputada en el Estadio Akron, el Rebaño está obligado a ganar en territorio celeste para avanzar a las semifinales.

El equipo de Gabriel Milito llega con la presión de encontrar el gol que no apareció en casa, mientras que la Máquina intentará aprovechar su localía en el Estadio Olímpico Universitario para inclinar la serie a su favor.

El partido se disputará este domingo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá el arbitraje de Daniel Quintero Huitrón. Se espera un ambiente intenso y una propuesta ofensiva de ambos lados, recordando que el empate en el global no favorece al cuadro tapatío.

¿Cruz Azul vs. Chivas va por TV Abierta?

En esta ocasión, SÍ habrá transmisión por televisión abierta, ya que Chivas es visitante y el duelo ante Cruz Azul se emitirá por la señal de Canal 5 (TV Abierta) y TUDN. Asimismo, vía streaming se podrá seguir mediante la señal de VIX Premium. Como siempre, se podrá seguir el minuto a minuto con videos, jugadas, polémicas y cobertura completa en Rebaño Pasión.

Probable alineación de Chivas vs. Cruz Azul

De cara al partido de vuelta, Gabriel Milito podría mantener la estructura base, a la espera de la evolución física de algunos elementos: