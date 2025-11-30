La eliminatoria entre Chivas y Cruz Azul llega a su punto decisivo este domingo, después del 0-0 registrado en la Ida disputada en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado no pudo aprovechar su localía y ahora está obligado a buscar un triunfo como visitante para mantenerse con vida en la Liguilla del Apertura 2025.

El duelo se resolverá en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde la Máquina contará con un beneficio reglamentario clave: si el marcador global termina empatado, avanzará por su mejor posición en la tabla durante la fase regular. Por ello, cada escenario posible en la vuelta tiene un peso determinante en el destino rojiblanco.

¿Qué pasa si Chivas gana?

Si Chivas logra imponerse en la Ciudad de México, clasificará directamente a semifinales. No importa por cuántos goles: cualquier victoria es suficiente para superar a Cruz Azul en el global y eliminar la ventaja reglamentaria de la Máquina. Sería el resultado perfecto para un Rebaño que llega presionado y con la necesidad de dar un golpe de autoridad fuera de casa.

¿Qué pasa si Chivas empata?

Un empate, sin importar el marcador, eliminará a Chivas. El 0-0 de la Ida no le brinda margen alguno: el criterio de posición en la tabla favorece automáticamente a Cruz Azul. Para el Rebaño, empatar equivale a quedar fuera, incluso si domina el partido o genera más peligro. La ecuación es simple: si no gana, se despide del torneo.

¿Qué pasa si Chivas pierde?

Una derrota en la vuelta también dejará fuera al Guadalajara. Cualquier caída, por mínima que sea, le dará el pase a Cruz Azul, que además cerraría la serie sin recibir goles. Si Chivas pierde, no habrá forma de empatar el global ni de apelar a otro criterio: quedará eliminado en los cuartos de final.