Diego Martínez fue campeón con las Chivas de Guadalajara en el Apertura 2006 y en la previa al decisivo cruce ante Cruz Azul por los cuartos de final, habló con ESPN y dio sus sensaciones sobre el equipo de Gabriel Milito, el cual le recuerda a aquel que levantó el título de Liga MX hace casi dos décadas. El ex lateral destacó el momento que vive el Guadalajara y la identidad que ha recuperado durante el Apertura 2025.

“En lo personal, a Chivas lo he visto muy bien, sus refuerzos muy bien. Es un equipo muy joven que está haciendo cosas muy importantes”, explicó Martínez, quien señaló que el equipo llega a esta Liguilla en circunstancias similares a las del campeonato de 2006. “Llegan igual que nosotros en ese entonces, contra un equipo importante, que está mejor en la tabla. Todo puede conjugarse para que se repita algo como lo que hicimos nosotros. No veo por qué no se pueda lograr”.

Diego Martínez fue campeón con Chivas y elogia al equipo de Gabriel Milito (Jam Media)

Martínez, quien vistió durante seis años la playera rojiblanca, compartió la emoción que le genera ver al equipo de Milito competir y conectar con la afición. “Estoy emocionado de verdad, esperando que llegue el fin de semana para ver a Chivas. Es un equipo que juega bastante, que juega muy bien. Es un equipo que emociona, que está dando satisfacciones al público en todos los sentidos”, afirmó el ex defensor. También destacó que la juventud del plantel “le está devolviendo esa identidad a Guadalajara”.

De cara al duelo definitivo ante Cruz Azul, Martínez considera que el Rebaño tiene el impulso necesario para buscar el pase a semifinales, aunque reconoce la presión por la posición en la tabla. “Todo se está dando para que la gente se emocione, para pensar que Guadalajara vuelva a dar una alegría. Ahora viene la presión contra un equipo importante, donde no puedes perder, donde tienes que ganar sí o sí”, advirtió en la charla con ESPN.

Diego Martínez, maravillado con Richard Ledezma

El ex seleccionado nacional también resaltó el aporte de Richard Ledezma, uno de los refuerzos que más lo sorprendieron en la campaña. “Es un jugador que me llama mucho la atención… va al frente, ataca, encara, tira un centro, se barre, choca, se pelea. Es un jugador descarado. Realmente es lo que necesitaba Guadalajara”, aseguró.