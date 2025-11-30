El Club Deportivo Guadalajara arrancó con todo el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul. Antes de los 10 minutos del encuentro en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, los pupilos de Gabriel Milito se fueron arriba en el marcador gracias al contundete remeta de Cade Cowell.