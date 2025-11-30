El Club Deportivo Guadalajara arrancó con todo el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul. Antes de los 10 minutos del encuentro en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, los pupilos de Gabriel Milito se fueron arriba en el marcador gracias al contundete remeta de Cade Cowell.
Liga MX
¡Golazo de las Chivas! Cade Cowell sorprendió a Andrés Gudiño y a todo Cruz Azul
El Club Deportivo Guadalajara se fue arriba en el marcador a los pocos minutos de haber comenzado el partido en C.U.
APERTURA 2025
