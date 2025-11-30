Chivas no pudo contra Cruz Azul y quedó eliminado en los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. Tras el partido la afición del Rebaño Sagrado estalló en redes sociales contra Gabriel Milito y Chicharito Hernández debido a que consideran que son los responsables de que el Guadalajara se despida en el Estadio Olímpico Universitario.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado no estuvo a la altura de las circunstancias luego de no haber podido hacerle frente a una Máquina que en el segundo tiempo controló el balón y se encontró con el gol porque el Guadalajara se tiró para atrás.

Tras el partido la afición de Chivas estalló en redes sociales debido a que señalaron a Gabriel Milito y Chicharito Hernández como los responsables de la eliminación. “Y para cerrar bien el año, Toluca empatando en títulos al Guadalajara. Gracias por nada Javier. Se necesitan muchos cambios”, expresó un aficionado en X.

Y otro agregó: “No teníamos que volvernos defensivos…y luego ofensivos. La bola la tuvo que anotar Romo… Gran trabajo del equipo. El técnico nos vuelve a joder en estas instancias”. Cabe destacar que el Rebaño Sagrado romperá filas en Guadalajara.

Así estalló la afición de Chivas tras la derrota con Cruz Azul