Chivas empata ante Cruz Azul por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. Chicharito Hernández tuvo su clasificación en sus pies, pero el atacante falló un penal que pudo significar la clasificación a la Semifinal.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado podría haberse llevado algo más en el inicio del segundo tiempo, pero Efraín Álvarez y Roberto Alvarado fallaron. A su vez, Paradela apareció a 15 del final para comenzar a acariciar la siguiente fase de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Sin embargo, Santiago Sandoval recibió en el área, Jesús Orozco Chiquete le cometió penal y el silbante lo cobró. Chicharito Hernández se hizo cargo y su ejecución fue para el olvido, como su regreso al Rebaño Sagrado, debido a que la voló por encima del travesaño cuando Andrés Gudiño se había tirado hacia el otro lado.

Video del penal que falló Chicharito Hernández