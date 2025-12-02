En Chivas todo el mundo rompió filas y se espera que regresen a los trabajos recién el 15 de diciembre para comenzar la pretemporada. Tras el duro golpe que recibió el Guadalajara, Armando González reapareció en redes sociales para dejarle un mensaje a la afición luego de no haber visto acción en el Estadio Olímpico Universitario.

El desenlace para la Hormiga en la fase regular sin duda no era el que merecía debido a que se despidió con una lesión. El campeón de goleo del Apertura 2025 se lesionó en la entrada de calor y fue reemplazado por Cade Cowell.

Tras lo vivido en el Estadio Olímpico Universitario, y con la impotencia de no ayudar a sus compañeros, Armando González reapareció en redes sociales para dejarle un mensaje a la afición rojiblanca. En el mismo les agrede y respalda el proyecto de Gabriel Milito al comentar que van por el camino correcto.

Armando González fue el goleador de Chivas con 12 tantos en el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

“Chivahermanos no tengo palabras para agradecerles por el apoyo que nos brindaron en este torneo, creo firmemente que vamos por buen camino y que muy pronto Dios nos dará muchas alegrías, no queda más que trabajar más para poder cumplir el objetivo. Dios es fiel y el no falla”, expresó la Hormiga en Instagram.

Armando González renovará con Chivas

Una de las noticias que todo Chivas esperaba saber sobre Armando González era en relación a su renovación. Según lo informado por Erick López el Guadalajara avanza firmemente para que cierre la renovación del futbolista rojiblanco.

“El proyecto de Javer Mier y Gabriel Milito tienen que pensar en el futuro y es por eso que hay una buena noticia para la nación rojiblanca. Armando La Hormiga González y la directiva del Rebaño, Amaury Vergara y Alejandro Manzo, tomaron la negociación con el delantero del Guadalajara y la renovación está casi cerrada. Es un hecho”, informó el periodista de TUDN en X.

Y agregó: “Hay un acuerdo entre las partes para que Armando González renueve su vínculo con el Guadalajara. Seguramente serán 4 años más en lo que esté ligado el delantero del Guadalajara. Se dará a conocer cuándo estén los últimos detalles”.