En Chivas todo el mundo rompió filas y se espera que regresen a los trabajos recién el 15 de diciembre para comenzar la pretemporada. Tras el duro golpe que recibió el Guadalajara, Armando González reapareció en redes sociales para dejarle un mensaje a la afición luego de no haber visto acción en el Estadio Olímpico Universitario.
El desenlace para la Hormiga en la fase regular sin duda no era el que merecía debido a que se despidió con una lesión. El campeón de goleo del Apertura 2025 se lesionó en la entrada de calor y fue reemplazado por Cade Cowell.
Tras lo vivido en el Estadio Olímpico Universitario, y con la impotencia de no ayudar a sus compañeros, Armando González reapareció en redes sociales para dejarle un mensaje a la afición rojiblanca. En el mismo les agrede y respalda el proyecto de Gabriel Milito al comentar que van por el camino correcto.
“Chivahermanos no tengo palabras para agradecerles por el apoyo que nos brindaron en este torneo, creo firmemente que vamos por buen camino y que muy pronto Dios nos dará muchas alegrías, no queda más que trabajar más para poder cumplir el objetivo. Dios es fiel y el no falla”, expresó la Hormiga en Instagram.
Armando González renovará con Chivas
Una de las noticias que todo Chivas esperaba saber sobre Armando González era en relación a su renovación. Según lo informado por Erick López el Guadalajara avanza firmemente para que cierre la renovación del futbolista rojiblanco.
“El proyecto de Javer Mier y Gabriel Milito tienen que pensar en el futuro y es por eso que hay una buena noticia para la nación rojiblanca. Armando La Hormiga González y la directiva del Rebaño, Amaury Vergara y Alejandro Manzo, tomaron la negociación con el delantero del Guadalajara y la renovación está casi cerrada. Es un hecho”, informó el periodista de TUDN en X.
Y agregó: “Hay un acuerdo entre las partes para que Armando González renueve su vínculo con el Guadalajara. Seguramente serán 4 años más en lo que esté ligado el delantero del Guadalajara. Se dará a conocer cuándo estén los últimos detalles”.