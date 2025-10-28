Armando González se ha convertido en una de las grandes figuras de Chivas en el Apertura 2025. Con apenas 22 años, el delantero rojiblanco ha demostrado personalidad y talento, pero también carisma, pues además de ser conocido como “La Hormiga”, apodo que tiene desde niño porque le daban miedo las hormigas y no podía pronunciar bien la palabra, también es famoso por otro sobrenombre: “El Otaku del Gol”.

Este segundo apodo tiene su origen en la pasión de Armando por el anime, el manga y la cultura japonesa. Los aficionados del Rebaño Sagrado ya saben que disfruta mucho de series como Naruto y Dragon Ball, pero pocos recuerdan el momento exacto en el que nació el mote que hoy lo acompaña en cada transmisión.

Fue durante el Chivas vs Juárez del Apertura 2024 cuando el joven atacante se ganó el apodo de “Otaku del Gol”. Apenas al minuto 1 de juego anotó un gol que abrió el marcador en la victoria 5-0 del Rebaño, y celebró haciendo un jutsu de Naruto, uno de sus animes favoritos, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Si bien Armando ya celebraba sus goles así desde las categorías inferiores, fue la primera vez que lo hizo en Primera División, por lo que el gesto se volvió icónico y le dio identidad ante la afición rojiblanca, que desde entonces lo llama con cariño “El Otaku del Gol”.

Armando González realizando un Jutsu en Fuerzas Básicas.

Desde entonces, ha realizado otros festejos inspirados en el anime. Uno de los más recordados fue ante Mazatlán, cuando simuló sacar una esfera del dragón y ejecutar la Teletransportación de Dragon Ball, en un gesto que reafirmó su personalidad divertida y distinta dentro de la cancha, haciéndose viral una vez más al grado de ser la imagen del partido.

Armando González está muy cerca del liderato de goleo y podría ser Campeón

Actualmente, Armando González es sublíder de goleo del Apertura 2025 con 10 anotaciones, cifra impulsada por su Hat-Trick ante el Atlas en el Clásico Tapatío. A sus 22 años, el Otaku del Gol busca seguir brillando con Chivas y pelear el título de goleo ante Paulinho, consolidándose como una de las joyas del fútbol mexicano.