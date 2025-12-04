La grandeza de Chivas le exige el tratar de fichar a los mejores futbolistas mexicanos que se encuentren en el mercado de fichajes, por lo que se han realizado apuestas arriesgadas, en donde algunas veces funcionan bien y otras en las que los resultados no son los esperados.

Sin embargo, el América volvería a dar muestra de su falta de identidad y tendría en el radar a este exjugador del Guadalajara para convertirlo en su refuerzo de cara al Clausura 2026 y se trataría de Jesús Angulo.

El Canelo que está brillando en el Toluca podría estar viviendo sus últimos momentos con el conjunto escarlata debido a que las Águilas lo tendrían en carpeta como una de las opciones para reforzarse, pese a que en el pasado el mediocampista ha expresado su amor por el chiverío.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el comunicador David Medrano destapó que en la institución azulcrema estarían analizando el mercado nacional, en donde podrían lanzarse por el Canelo debido a la agencia que lo representa y con la que en Coapa trabajan muy de cerca.

“En la búsqueda de refuerzos para América desde hace rato Pitzgroup lleva mano, por ello ya suenan Fernando Tapia, Ilian Hernández y Canelo Ángulo, todos ellos representados por Pitz Group”, explicó el comunicador.

Canelo Angulo con corazón rojiblanco

Previo al duelo de fase regular entre Chivas y Toluca, Jesús Angulo otorgó una entrevista a Fox en donde habló de sus sentimientos por el Guadalajara, en donde admitió que era el equipo al que le iba desde niño.

“Es un club al que le agarré mucho cariño. Cuando llegué, todos me trataron u bien y de niño le iba a Chivas, entonces el llegar ahí fue algo muy especial para mi y siempre agradecido”, recordó el Canelo.