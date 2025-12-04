La salida de Jesús Orozco Chiquete rumbo a Cruz Azul sigue dando de qué hablar, especialmente porque el defensa dejó a Chivas mediante el pago de su cláusula de rescisión, decisión que generó un profundo malestar en la directiva y en la afición rojiblanca, quienes consideraron su partida como una traición deportiva al club que lo formó.

Desde su llegada a la Máquina, el paso de Chiquete no ha sido el esperado: ha tenido menos minutos debido a la fuerte competencia interna, y tampoco han aparecido las ofertas de Europa que él confiaba en recibir. Ahora, un grave error cometido en la ida de las Semifinales tiene a Cruz Azul muy cerca de la eliminación del torneo.

La jugada nació por la banda izquierda con Ángel Correa, cuyo servicio cruzó toda el área celeste ante la mirada de Orozco Chiquete, que no despejó un balón que parecía rutinario. El esférico llegó a Diego Lainez, quien asistió al propio Correa para abrir el marcador. Como era de esperarse, la afición cementera estalló en críticas por un error tan básico para un defensa profesional.

A esto se suma que la afición recordó el penal cometido por Chiquete ante Chivas en los Cuartos de Final, jugada que hubiera significado la eliminación de Cruz Azul de no ser por la histórica falla de Javier Hernández. Con este acumulado de errores, el canterano rojiblanco corre el riesgo de convertirse en enemigo público en su nuevo club y nuevamente perder la titularidad.

La línea defensiva de Chivas es ahora mucho más fuerte a pesar de la salida de Chiquete

Si bien Chivas resintió en un inicio la salida de Jesús Orozco Chiquete, lo cierto es que para el Apertura 2025 la defensa rojiblanca se consolidó como una de las zonas más sólidas del equipo de Gabriel Milito. José Castillo, Luis Romo y Diego Campillo han sostenido un nivel altísimo que promete seguir creciendo de cara al 2026, dejando claro que el Rebaño logró reponerse con creces a la partida del canterano.