El torneo Apertura 2025 no está siendo nada fácil para Jesús Orozco Chiquete. El defensor surgido de las fuerzas básicas de Chivas, quien salió del club en enero pasado rumbo a Cruz Azul, vive uno de los momentos más complicados de su carrera, muy lejos de aquel plan que lo llevó a tomar la decisión de salir del Rebaño Sagrado para buscar un salto rápido al fútbol europeo.

En su momento, la Máquina decidió pagar los 10 millones de dólares de su cláusula de rescisión para hacerse con sus servicios, una cifra que generó debate entre la afición rojiblanca, especialmente porque el jugador aseguró que su salida respondía a su deseo de “acelerar su llegada a Europa”. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta: el zaguero apenas ha disputado 34.63% de los minutos disponibles en el torneo, con solo 7 partidos jugados y 4 como titular.

El arranque del torneo fue un reflejo de esa irregularidad. Orozco no jugó las Jornadas 1 y 2, y cuando finalmente tuvo participación en la Jornada 3, marcó un gol en propia puerta. Luego, en la Jornada 4, fue expulsado, situación que se repitió más adelante en la Jornada 8. Entre tanto, apenas pudo mantenerse como titular en los duelos de las Jornadas 6 y 7, antes de volver al banquillo en los compromisos ante Querétaro y Tijuana, para finalmente quedar fuera de la convocatoria en la Jornada 12.

Así, el exjugador del Guadalajara atraviesa un semestre muy por debajo de las expectativas. Lejos de consolidarse y mostrar el nivel que lo llevó a ser una de las promesas defensivas del país, Chiquete parece haberse estancado en su camino hacia Europa. Mientras tanto, en el Rebaño Sagrado el equipo se reconstruye con una nueva generación de futbolistas jóvenes que hoy viven el presente que él buscaba en otro club.

La afición señala lo bien que encajaría Orozco Chiquete en las Chivas de Gabriel Milito

De forma lamentable, la propia afición de Chivas reconoce que Jesús Orozco Chiquete sería titular indiscutible en el equipo gracias a que el sistema de Gabriel Milito, el cual muchas veces opta por jugar con línea de cinco con tres centrales, le favorecería mucho, haciéndolo brillar más y volviéndolo más atractivo para los equipos europeos. Lamentablemente, lo hecho, hecho está, y tanto Chivas como Chiquete deben seguir su camino de acuerdo a sus decisiones.