El proyecto de las Chivas comienza a tomar una nueva forma, y lo está haciendo con una base joven que ilusiona a toda la afición rojiblanca. En la victoria del pasado domingo 5 de octubre ante Pumas, el Guadalajara presentó una alineación en la que solo dos jugadores superaban los 30 años: Luis Romo, precisamente de 30 años y Fernando González, de 31. El resto del equipo fue conformado por futbolistas menores de 30 y hasta menores de 20, reflejando la apuesta del club y de Gabriel Milito por una renovación.

Entre los titulares más jóvenes estuvieron Raúl Rangel (25 años) en la portería, Bryan González (22) y Diego Campillo (23) en la defensa, junto a José Castillo (23). En el mediocampo, Omar Govea (29) aportó equilibrio, mientras que Efraín Álvarez (23) y Richard Ledezma (25) fueron claves en la creación. En ataque, el talento joven también se hizo presente con Santiago Sandoval (18) y Armando González (22), quienes continúan ganando protagonismo bajo la confianza del cuerpo técnico.

Este cambio generacional no solo responde a una necesidad deportiva, sino también a una estrategia de proyección a futuro. Chivas parece haber encontrado en su cantera y en jugadores jóvenes el camino para regresar a los primeros planos de la Liga MX, combinando la intensidad, la frescura y el hambre de triunfo con la experiencia de algunos líderes en el vestidor. Los resultados recientes comienzan a respaldar esta apuesta, y la afición ya nota una identidad más dinámica y comprometida en el campo.

Además, el proceso formativo de estos futbolistas empieza a dar frutos: Efraín Álvarez ya es el jugador mejor cotizado según Transfermarkt y otros como La Hormiga, Campillo y Ledezma apuntan a ser jugadores clave en Selección Mexicana para el Mundial de 2030. Con esta base joven, el Guadalajara apunta a construir un proyecto estable que trascienda torneos y se consolide como uno de los referentes del fútbol mexicano en los próximos años.

Luis Romo destaca con su liderazgo y también con su creación de juego en Chivas

Dentro de este grupo, Luis Romo destaca como uno de los pilares de experiencia y liderazgo. El mediocampista, uno de los pocos mayores de 30 años, es actualmente el tercer jugador con más pases completados en toda la Liga MX, demostrando que su visión y serenidad son fundamentales para el equilibrio del equipo. Su aporte no solo se refleja en los números, sino también en la guía que brinda a los más jóvenes dentro y fuera del terreno de juego.