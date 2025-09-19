Las Chivas de Guadalajara tuvieron un preocupante inicio de torneo y ahora buscan escalar en la tabla de posiciones. Si bien el Rebaño mereció mejor suerte en varios encuentros del Apertura 2025, ciertas desatenciones le han costado caro. En ese sentido, hay un jugador que ha estado a la altura desde el primer momento: Diego Campillo.

Al Rebaño Sagrado le hacía falta un elemento para apuntalar la defensa y fue por eso que la directiva hizo todo lo posible para repatriar a Diego Campillo, quien se encontraba en los Bravos de Juárez. Se presumía que el canterano encajaría muy bien en el sistema de Gabriel Milito y así lo ha demostrado desde que le tocó jugar.

Frente a Tigres, Campillo volvió a jugar un gran partido y fue el jugador más valorado por la afición. Su polifuncionalidad le ha permitido ser utilizado como stopper, líbero, centrocampista y hasta como lateral derecho, una zona que frecuentó en los últimos partidos, con algo más de proyección y vocación ofensiva.

Campillo ya ha integrado preconvocatorias de la Selección Mexicana, pero no extrañaría que, en caso de continuar con este buen nivel, reciba el llamado de Javier Aguirre para integrar la nómina del Tri de manera definitiva. Con 23 años, tiene mucho por delante y lo cierto es que ha jugado con mucha naturalidad en el Guadalajara, sin precisar tiempo de adaptación alguno.

¿Por qué se fue Diego Campillo de Chivas inicialmente?

En 2023, después de ser campeón y figura con el Tapatío que dirigía Gerardo Espinoza, Campillo no entró en planes para el primer equipo. La directiva española que estaba por ese entonces decidió enviarlo cedido a los Bravos de Juárez, junto a Sebastián Pérez Bouquet, pero con el riesgo de incluir una opción de compra en favor del cuadro fronterizo, que finalmente adquirió su ficha.