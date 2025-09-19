Ni el calendario en miércoles ni la fuerte tormenta que empapó Guadalajara pudieron contra la fidelidad de la afición rojiblanca. El duelo pendiente por la Jornada 1 del Apertura 2025, entre Chivas y Tigres, volvió a tener una gran entrada en el Estadio Akron, tal y como suele ocurrir cuando el Rebaño hace las veces de local.

El partido, que terminó sin goles, registró un total de 29,297 aficionados, una cifra que habla por sí sola. Aunque el juego se vio retrasado por dos horas debido a que el campo de juego estaba repleto de agua, la afición esperó en los pasillos y en las gradas, sin moverse y con la esperanza de que el encuentro finalmente se jugara.

La afición se hizo presente pese al día y las condiciones climáticas (Imago7)

Más allá del empate y del penal fallado en los pies de Efraín Álvarez, el estadio estuvo encendido, casi lleno, cuando todas las condiciones invitaban más bien a quedarse en casa. Las Chivas, una vez más, se sintieron acompañadas hasta el final.

Incluso en estos últimos años de sequía y frustración, el Guadalajara ha sabido mantener un poder de convocatoria que pocos pueden presumir. Incluso en varios campos de México, el Rebaño hasta parece local gracias a toda la afición rojiblanca que hay desplegada por el territorio nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

El próximo encuentro del Rebaño Sagrado será este sábado 20 de septiembre, cuando reciba a Toluca nuevamente en el Estadio Akron, por la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo tiene pactado su inicio para las 19:07 tiempo del centro de México.