Después de una larga espera, las Chivas de Guadalajara disputaron su partido pendiente frente a Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX. Dicho encuentro se había postergado por los trabajos en el Estadio Akron, mientras que en el día de ayer también se retrasó por culpa del fuerte diluvio.

El equipo dirigido por Gabriel Milito salió al campo de juego con un plan similar al que empleó para derrotar al América, con menor posesión de balón, líneas más juntas y a la espera de sus oportunidades. En ese lapso, Tigres controló sin lastimar ni llevar peligro al arco custodiado por Raúl Rangel.

En el complemento se vio una imagen muy distinta por parte del Rebaño, con mayor intensidad y vocación ofensiva, gracias también a la frescura de las modificaciones. Las chances más claras fueron de Chivas, pero Efraín Álvarez desperdició un penal y Armando González no pudo convertir las que tuvo.

(WyScout)

Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas avanzadas de WyScout, Chivas mereció ganar el duelo ante Tigres. El Rebaño tuvo un xG (goles esperados) de 1.49, mientras que los Tigres apenas se quedaron en un 0.62, es decir que no llevaron demasiado peligro como para marcar, como sí lo hizo el Guadalajara.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas por el Apertura 2025?

Tras ponerse al día con su compromiso pendiente ante Tigres, las Chivas volverán a ver acción este sábado 20 de septiembre, cuando reciban al Toluca, flamante campeón, por la Jornada 9 del Apertura 2025, nuevamente en el Estadio Akron.