Chivas y Tigres están listos para ponerse al día y cumplir con el partido que tenían pendiente en la jornada 1 del Apertura 2025; sin embargo, una intensa lluvia a minutos del arranque del partido ha provocado que el compromiso se tenga que poisponerse.

El compromiso estaba pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México; sin embargo, una intensa lluvia que cayó en la ciudad de Guadalajara impidió que los jugadores pudieran salir a calentar, por lo que el arranque se demorará.

Después de las 18:30 horas, diversos medios de comunicación reportaron que una intensa lluvia cayó en el Estadio Akron, complicando que los futbolistas pudieran saltar al terreno de juego para prepararse para el compromiso.

ACTUALIZACIÓN

La Liga MX ha informado que el partido se jugará este mismo miércoles 17 de septiembre; sin embargo, se esperará unos minutos más para dar más detalles del horario en que arrancará el cotejo.

Amazon también sufrió con su señal

La tormenta fue de tal intensidad que hasta la transmisión de Amazon Prime anunció que el compromiso estaba retrasado por “causas meteorológicas”, por lo que hasta la redacción de esta nota se desconoce cuánto tardará en arrancar el partido.