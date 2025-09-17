Chivas está luchando por recuperar el terreno perdido tras el pésimo arranque del Apertura 2025 que registró, por lo que desean seguir sumando triunfos para escalar en la tabla de posiciones; sin embargo, el entrenador Gabriel Milito sigue sin poder tener plantel completo para el duelo contra Tigres.

El entrenador argentino tendrá un total de 9 ausencias para encarar el duelo pendiente de la jornada 1 contra los felinos, en donde destaca la baja de Roberto Alvarado, quien no podrá tener actividad debido a que sufrió una lesión en el Clásico Nacional después de que se le doblara el tobillo, aunque aún se desconoce la gravedad de la lesión.

Otros ausentes por dolencias serán Alan Pulido, Alan Mozo, Daniel Aguirre y Leonardo Sepúlveda, en donde todos se están recuperando de sus respectivas lesiones, aunque a algunos todavía les restan varias semanas para poder ser tomados en cuenta.

Por su parte, Eduardo García, Luis Olivas y Raúl Martínez quedaron fuera de la convocatoria por mera decisión técnica de Gabriel Milito, además de Isaác Brizuela, quien fue mandado por enésima ocasión a jugar con la Sub 21.

Lista completa de convocados de Chivas vs. Tigres

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Miguel Gómez

– Richard Ledezma

– Gilberto Sepúlveda

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– José Castillo

– Bryan González

– Luis Romo

– Rubén González

– Erick Gutiérrez

– Omar Govea

– Efraín Álvarez

– Isaac Brizuela

– Cade Cowell

– Hugo Camberos

– Yael Padilla

– Santiago Sandoval

– Javier Hernández

– Armando González

– Teun Wilke

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.