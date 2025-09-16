Gabriel Milito se tendrá que enfrentar a una nueva problemática al frente de Chivas, por lo que deberá encontrar al reemplazo ideal para la alineación titular frente a los Tigres, en donde no podrá contar con la presencia de Roberto Alvarado por una lesión.

Durante el Clásico Nacional, el Piojo no pudo terminar el partido debido a que en una jugada en la que intentó recuperar el esférico cerca del área rojiblanca, el futbolista habría pisado mal, por lo que se dobló el tobillo, ocasionando una inflamación severa que ha impedido el tener un diagnóstico preciso hasta el día de hoy.

Sin embargo, Milito deberá encontrarle un reemplazo cuanto antes para poder tener un cuadro estelar poderoso para tratar de hacerle daño a un rival como los universitarios, quienes están peleando la parte alta de la tabla de posiciones.

Richy Ledezma

Con el regreso a la actividad del mexico-estadounidense, apuntaría a ser la opción más viable para ocupar el lugar del Piojo debido a que sabe sumarse al ataque en la misma posición en la que se desenvuelve Alvarado, además de contar con la inteligencia para habilitar a los atacantes.

Hugo Camberos

Pese a que el juvenil del Guadalajara se integrará a la Selección Mexicana Sub 20 para participar en el Mundial de la categoría, aún estará disponible para este duelo de media semana, por lo que el argentino podría echar mano de él para darle dinámica al ataque.

Efraín Álvarez

Otra opción podría ser adelantar al 10 del Guadalajara para que acompañe al eje de ataque nominal; sin embargo, al jugar como volante brindó un gran partido frente a las Águilas por su capacidad de arrastrar el balón varios metros y de habilitar a los compañeros.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres del partido pendiente?

El compromiso que está pendiente de la jornada inaugural se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.