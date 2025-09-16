Chivas sigue celebrando su triunfo en el Clásico Nacional sobre América que podría ser el comienzo del resurgir rojiblanco en el Apertura 2025; sin embargo, dicha victoria dejó ardor en mucha gente, en donde uno de ellos fue Miguel Layún, quien se olvidó que lo estaban grabando durante los goles del Rebaño.

El exjugador de las Águilas está transmitiendo varios partidos del conjunto de Coapa a través de su canal de YouTube Layvtime, en donde aparece comentando las acciones de los encuentros en compañía de Marc Crosas y a partir de este fin de semana con la narradora Lola del Corral.

Sin embargo, la dinámica de la transmisión del partido fue haciéndose cada vez más frustrante para el exlateral azulcrema a partir del minuto 62 de juego cuando anotó Roberto Alvarado el primer gol para la causa rojiblanca, por lo que Layún solo cerró los ojos y agachó la mirada en clara señal de enojo.

Posteriormente, al minuto 73, Miguel Layún demostró su molestia de una manera más evidente al compartir su opinión, en donde inclusive le pidió a la comentarista argentina que no se riera.

“Te tienen 1-0, no 0-1 y ese es el problema. No te rías, Lola, que sí voy caliente (…) Búrlate, no pasa nada“, dijo el exlateral y mundialista mexicano.

Para el minuto 87, momento en el que el Guadalajara anotó su segunda diana de la noche a través de Armando González, Miguel Layún lanzó un objeto al suelo en clara muestra de frustración, para después solo curbrirse el rostro con las manos.

Karma tras comentarios contra aficionados de Chivas

Hace algunos días, Miguel Layún compartió en sus redes sociales un intercambio de palabras que tuvo con un aficionado del Guadalajara que le dijo que “no compramos árbitros”, en donde el exjugador le respondió: “porque no te alcanza”, lo que lo hizo sentir muy orgulloso.