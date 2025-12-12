Las Chivas de Guadalajara ya tienen a su primer refuerzo rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX. Brian Gutiérrez arribó este viernes a Guadalajara después de un vuelo con demora debido a las fuertes nevadas en Chicago, pero eso no impidió que el mediocampista mexicoamericano cumpliera su primera cita con el Rebaño. Su llegada marca el primer movimiento oficial del Rebaño rumbo al siguiente torneo, donde la directiva busca apuntalar el plantel desde temprano.

Apenas cruzó la puerta de arribos, Gutiérrez fue recibido por Jesús Sánchez, quien ahora funge como delegado deportivo del club y se encargó de darle la bienvenida en su primer día como rojiblanco. El jugador enfrentó los flashes y micrófonos sin esquivar a nadie; incluso se dio el tiempo de tomarse fotografías con varios aficionados que se acercaron al aeropuerto para conocerlo.

Ya en ese primer contacto con los medios, el joven mediocampista no ocultó su emoción por esta nueva etapa. “Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contento por lo que viene. Es un sueño hecho realidad. Arriba las Chivas”, dijo en lo que fueron sus primeras palabras como elemento del Guadalajara, dejando claro el entusiasmo con el que llega al proyecto.

Lo que sigue para Brian será cumplir con las pruebas médicas de rigor y ultimar detalles de la firma de su contrato, pasos que están plenamente encaminados para concretarse en las próximas horas. Por su parte, Chivas también ultima las negociaciones por Ángel Sepúlveda, delantero que tiene todo acordado para tener su segunda etapa con el Rebaño Sagrado.

Brian Gutiérrez podrá sumarse rápido a las órdenes de Gabriel Milito

Si todo avanza conforme al plan, Brian Gutiérrez podrá reportar el próximo lunes 15 de diciembre, día en que el plantel rojiblanco iniciará su pretemporada. Así, el Guadalajara amarra a su primer refuerzo y empieza a delinear el camino hacia el Clausura 2026 con una de las apuestas más interesantes de su renovación.