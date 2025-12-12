Brian Gutiérrez acaba de llegar a Guadalajara para firmar con las Chivas y tiene todo para convertirse en el gran refuerzo bomba no solo del equipo, sino de toda la Liga MX para el Clausura 2026. Con apenas 22 años, el mediocampista ya ha mostrado un talento notable y un margen de crecimiento muy amplio bajo la dirección de Gabriel Milito. Sin embargo, existe un único factor que podría impedir que lo veamos brillar con el Rebaño Sagrado: las lesiones.

Afortunadamente para el Guadalajara, Brian no parece ser un jugador propenso a las lesiones. De hecho, la última que lo obligó a perderse partidos ocurrió al inicio de la temporada que acaba de finalizar: entre marzo y abril de 2025 estuvo fuera aproximadamente 18 días, lo que le hizo perderse únicamente dos encuentros con el Chicago Fire. Más allá de ese episodio, su historial reciente es bastante limpio.

Para encontrar la última baja larga en su carrera hay que remontarse al periodo entre agosto y octubre de 2021, cuando sufrió una lesión de tobillo que lo mantuvo fuera alrededor de mes y medio. Posteriormente, si bien presentó molestias menores en mayo de 2022 y septiembre de 2023, ninguna de ellas lo apartó de los partidos del Chicago Fire, consolidando así un historial médico estable.

Todo indica que las lesiones no serán un problema para Brian Gutiérrez en Chivas. Lo que sí lo ha alejado de las canchas en varias ocasiones son las expulsiones: según datos de Transfermarkt, en su carrera ha sido expulsado dos veces y, además, recibió una suspensión por parte del Tribunal Disciplinario de la MLS. En total, se ha perdido tres partidos por castigo, una cifra baja, aunque llamativa para un jugador tan joven.

¿Cuándo reportará oficialmente Brian Gutiérrez con Chivas para el Clausura 2026?

Brian Gutiérrez se someterá a las pruebas médicas correspondientes y firmará su contrato en los próximos días, para luego reportar a la pretemporada del Clausura 2026 el 15 de diciembre junto al resto del plantel. Con casi cuatro semanas de preparación antes del debut frente a Pachuca, Chivas y su afición ya comienzan a ilusionarse con un torneo que promete emociones importantes.