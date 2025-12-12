Apenas unos días después de la dolorosa eliminación ante Cruz Azul, Chivas cerró el fichaje de Brian Gutiérrez, mediocampista ofensivo del Chicago Fire, un movimiento que generó gran ilusión en la afición. El joven jugador posee condiciones muy interesantes que prometen darle un impulso inmediato al ataque del Rebaño, convirtiéndose en una apuesta estratégica para recuperar protagonismo en el próximo torneo.

Brian llegó este viernes a Guadalajara y desde el primer momento dejó claras sus ganas de vestir la rojiblanca, afirmando que para él es un sueño hecho realidad llegar al Guadalajara. Hace apenas unos días se viralizó una fotografía suya portando una camiseta rojiblanca cuando era niño, y su fichaje refleja ese sentimiento: rechazó ofertas de Monterrey y América para cumplir su deseo de jugar en el equipo tapatío.

Este movimiento representa uno de los grandes aciertos de la Dirección Deportiva encabezada por Javier y Alejandro Manzo, pues el club está apostando no solo por talento, sino también por jugadores que realmente quieran defender la camiseta del Guadalajara. Más allá de lo económico o de las comodidades que pueda ofrecer la ciudad, Chivas busca futbolistas comprometidos con la institución y con el proyecto que se está construyendo.

Este tipo de decisiones ya se había visto en el mercado de verano con uno de los refuerzos que mejor rendimiento tuvo en el Apertura 2025: Richard Ledezma. El exjugador del PSV también rechazó ofertas de otros equipos porque quería jugar específicamente en Chivas, demostrando no solo su calidad dentro del campo, sino un compromiso absoluto con el proyecto rojiblanco.

El proyecto de Chivas combina sentir los colores con una buena dirección técnica

Por supuesto, el amor a la camiseta es importante, pero no lo es todo. Chivas también está apostando fuerte por un proyecto deportivo a futuro con Gabriel Milito, quien en menos de seis meses ha demostrado tener un estilo de juego claro, ofensivo y atractivo. Si la institución continúa reforzando este modelo con jugadores tan talentosos como comprometidos, más temprano que tarde llegará un nuevo título para el Rebaño.