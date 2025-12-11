La directiva de Chivas continúa avanzando en las renovaciones de jugadores clave con el objetivo de consolidar un proyecto deportivo a largo plazo que permita competir por títulos de manera constante. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz que el Club también trabaja en una renovación que ha sorprendido a propios y extraños, pues se trata de un futbolista que, lejos de tener su continuidad asegurada, parece estar más cerca de salir a otro equipo que de quedarse, debido a que no termina de convencer a Gabriel Milito.

Se trata de Ricardo Marín, quien acaba de finalizar su préstamo con el Puebla y debe regresar al Rebaño Sagrado para el siguiente torneo. Sin embargo, su lugar en el equipo está lejos de estar garantizado y, de acuerdo con distintas fuentes, es uno de los candidatos a salir durante el mercado de fichajes. A pesar de ello, la directiva ha tomado un rumbo inesperado respecto a su futuro.

De acuerdo con información del periodista Rodrigo Camacho, Chivas está muy cerca de cerrar una renovación de contrato por tres años más con Marín, lo que mantendría al delantero ligado al Guadalajara hasta el verano de 2029. El acuerdo podría concretarse incluso este mismo fin de semana, a la espera únicamente de detalles finales entre ambas partes.

Aun así, el Rebaño mantiene abierta la posibilidad de una salida del 4K, pero la renovación permitiría modificar las condiciones de cualquier transferencia, incluyendo un precio de compra más alto o el establecimiento de una opción de compra para el club interesado. Mientras tanto, la indicación para Marín es clara: deberá reportar a la pretemporada el lunes 15 junto con el resto del plantel.

Ricardo Marín tendría que competir por minutos con Hormiga y Sepúlveda

Por ahora, la delantera del Guadalajara luce definida con la renovación de Armando González y la inminente llegada de Ángel Sepúlveda, movimientos que se harán oficiales en los próximos días. En ese contexto, Ricardo Marín podría aportar profundidad a la posición, pero tendría por delante tanto al proyecto a futuro del Club como a un delantero experimentado que llega tras firmar muy buenas temporadas con Cruz Azul.