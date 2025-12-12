Las Chivas de Guadalajara anunciaron este jueves la salida de Chicharito Hernández, emblemático delantero mexicano que supo maravillar con su gran carrera en el futbol europeo, pero que sin dudas se quedó a deber en esta, su segunda etapa con la playera del Rebaño Sagrado. Muchas han sido las críticas, principalmente después del penal fallado ante Cruz Azul, el cual decretó la eliminación del conjunto rojiblanco en el Apertura 2025.

En su reflexivo mensaje de despedida, Chicharito se refirió a la cantidad de críticas recibidas en estos últimos años. Mientras que la afición se ha mostrado dividida sobre su etapa con el Guadalajara, en los medios de comunicación también hubo mucho debate y uno de los que salió en su defensa fue el reconocido periodista José Ramón Fernández.

“Está bien que se vaya, terminó su época, fue un gran jugador. No castigan tanto a un extranjero como a un mexicano, Chicharito falló un penalti pero triunfó en el Manchester United, en el Real Madrid, en el Bayer. Lo castigan de más por ser mexicano. Fue ídolo, fue figura”, expresó el comunicador de la cadena ESPN.

Los números de Chicharito Hernández en Chivas

El delantero mexicano regresó a Chivas en enero de 2024, todavía recuperándose de una lesión ligamentaria. Una vez recuperado, las lesiones y los bajos rendimientos fueron una constante durante los dos años que duró su contrato, donde apenas pudo colaborar con dos goles y dos asistencias en un total de 35 partidos disputados.

¿Chicharito Hernández se retira?

Según información del periodista Sergio Dipp, amigo del centrodelantero de 37 años, Chicharito no se retirará del futbol, sino que buscará oportunidades en el extranjero, donde se baraja la posibilidad de la MLS o alguna Segunda División del futbol europeo.