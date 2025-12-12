Ricardo Marín terminó su préstamo con el Puebla y deberá presentarse en Verde Valle este 15 de diciembre para iniciar la pretemporada rumbo al Clausura 2026. El delantero parecía especialmente ilusionado con su regreso, al punto de publicar una foto de su hija portando el jersey de Chivas; sin embargo, borró la imagen minutos después, lo que generó una ola de dudas e interpretaciones entre la afición rojiblanca.

Existen dos razones muy probables para explicar esta situación, aunque por ahora permanecen en el terreno de la especulación. La primera apunta a que la directiva habría solicitado a Marín que retirara la fotografía, con el fin de respetar el protocolo interno que establece que sea el propio Club quien anuncie de manera oficial el regreso de cualquier jugador considerado refuerzo para el próximo torneo.

La segunda razón, menos alentadora que la anterior, es que la publicación daba por hecho el regreso del delantero al plantel, cuando en realidad su permanencia no está garantizada. Aunque debe reportar a la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito, no se descarta un nuevo préstamo si el cuerpo técnico considera que no encaja en el funcionamiento que se busca para el Clausura 2026.

Lo que sí es un hecho es que la directiva mantiene confianza en el delantero. De acuerdo con el periodista Rodrigo Camacho, Chivas le ofrecerá una renovación hasta 2029 con la intención de mantener control sobre su futuro, incluso si vuelve a salir a préstamo. La idea es que, en caso de ser necesario, el Club pueda repatriarlo. Aunque la delantera luce bien cubierta con Armando González y Ángel Sepúlveda, Marín ha mostrado crecimiento reciente y podría aportar como revulsivo.

Ricardo Marín es de los mejores delanteros por aire, pero debe mejorar su asociación

En su último torneo con Puebla, Ricardo Marín destacó por su capacidad aérea, consolidándose como uno de los rematadores de cabeza más eficientes de la Liga MX. Sin embargo, aún tiene margen de mejora en el juego asociativo, especialmente en la generación de pases y asistencias. Si logra potenciar esas cualidades en Chivas, podría convertirse en un socio interesante para Armando González en la ofensiva rojiblanca.