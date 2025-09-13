El Clásico Nacional del Apertura 2025 se pintó de rojo y blanco gracias a una brillante actuación de Chivas en el aparato defensivo, en donde Armando González se encargó de terminar con las aspiraciones del América de revertir el marcador.

Después de que el Guadalajara abriera el marcador con el golazo del Piojo Alvarado, la escuadra azulcrema comenzó a dejar espacios en búsqueda de la diana del empate, situación que aprovechó el ataque rojiblanco.

En una pelota que recuperaron entre Santiago Sandoval y Armando González, ambos atacantes comandaron la ofensiva, en donde el Negrito se movió para abrirle un hueco a la Hormiga que se perfiló y sacó un zurdazo para vencer a Luis Ángel Magalón.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres del partido pendiente?

El compromiso que está pendiente de la jornada inaugural se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.