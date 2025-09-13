Chivas tiene que dejar en el olvido el mal arranque de torneo que registró en el Apertura 2025, por lo que este miércoles tiene la oportunidad para escalar en la tabla de posiciones del torneo cuando cumpla con su partido pendiente de la jornada 1 frente a los Tigres.

Hay que recordar que el choque entre tapatíos y regiomontanos estaba programado en la jornada 1; sin embargo, los trabajos del cambio del césped en el Estadio Akron obligaron a que se cambiara de fecha dicho compromiso.

El Guadalajara está obligado a sumar los tres puntos en dicho compromiso, no solamente por la urgencia de triunfos para salir del fondo de la tabla de posiciones, sino porque le debe una victoria a su afición en territorio tapatío.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Tigres por la jornada 1 del Apertura 2025?

El compromiso que está pendiente de la jornada inaugural se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Tigres UANL?

El compromiso entre el chiverío y los felinos será transmitido en exclusiva para México por la señal de Amazon Prime, mientras que para Estados Unidos la opción para verlo EN VIVO será por Telemundo Deportes; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.