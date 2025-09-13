Chivas no tiene ningún margen de error, por lo que si no quiere quedar eliminado prematuramente del Apertura 2025 es necesario que comience a hilvanar triunfos, ya que se encuentra instalado en la parte baja de la tabla de posiciones, por lo que América podría ser el escalón perfecto para iniciar el ascenso.

El Guadalajara ha tenido un terrible arranque de torneo, al menos en cuanto a resultados, ya que en cuanto a desempeño ha superado a todos sus rivales, pero eso no ha sido suficiente para poder reflejarlo en el marcador, por lo que solamente tiene cuatro puntos en el certamen.

Ahora, el chiverío tiene la oportunidad perfecta debido a que se emparejará con el resto del futbol mexicano, ya que cumplirá con el partido pendiente que tiene frente a Tigres a media semana, por lo que una seguidilla de triunfos devolvería al Rebaño a la contienda por el pase a la Liguilla.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2025