La directiva de Chivas, principalmente Javier Mier, continúa planificando el futuro de la institución, por lo que además de pensar en el armado del primer equipo, se siguen fortaleciendo las bases de fuerzas básicas, por lo que se fichó al zaguero Carlo Soldati.

En el Guadalajara ha quedado claro que su fichaje es pensando en el Tapatío de Liga de Expansión, en donde confían en que pueda consolidarse para posteriormente dar el salto a la Liga MX con la escuadra tapatía.

Es por eso que el defensor de un metro 91 centímetros compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para despedirse de Querétaro, escuadra que lo formó y que inclusive lo mandó a préstamo al Cagliari de Italia, en donde al final le dedicó una línea al Rebaño, en donde brevemente dejó en claro que sabe a cuál club está llegando.

“Es un honor llegar al equipo más grande de México”, escribió el zaguero zurdo, el cual actualmente continúa recuperándose de una lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en Italia, por lo que su aparición con la rojiblanca deberá esperar un poco más.

¿Cuándo se rompió los ligamentos Carlo Soldati?

Durante su estadía en el Cagliari de Italia, el juvenil defensor sufrió una importante lesión a finales de febrero, por lo que fue operado y comenzó su rehabilitación en la escuadra europea; sin embargo, al terminar su préstamo, volvió a Querétaro a continuar con la misma.

Debido a que ese tipo de lesiones tardan entre 7 a 9 meses, a Soldati le restarían aproximadamente uno o dos meses para poder regresar por completo a la alta competencia.