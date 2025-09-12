Los rumores resultaron ser ciertos y Chivas ha hecho oficial el fichaje del defensor mexico-suizo, Carlo Soldati, como refuerzo a partir de este Apertura 2025, aunque su participación se vería exclusivamente en el Tapatío de Liga de Expansión.

Desde hace unos día se dio a conocer que el zaguero de un metro 91 centímetros estaba poniéndose a prueba en las instalaciones de Verde Valle, logrando convencer en el redil y presentar exámenes médicos y físicos en la clínica del doctor Rafael Ortega.

Fue a través de las redes oficiales de las fuerzas básicas del Guadalajara que se hizo el anuncio oficial del fichaje de Carlo Soldati, destacando su paso por el Cagliari de Italia, en donde participó exclusivamente con la filial Sub 20; sin embargo, ya hacia algunos entrenamientos con el primer equipo.

“Carlo Soldati, defensa zurdo de 20 años, será registrado con el Tapatío y aparecerá dentro de la plantilla del presente Torneo de Apertura 2025.

¿De qué está lesionado Carlo Soldati?

Sin embargo, lo preocupante fue que se confirmó que el defensor continúa lesionado de la ruptura de ligamento cruzado anterior que sufrió en el mes de febrero, por lo que se anunció que terminará con su rehabilitación en el chiverío.

“Cabe mencionar que Carlo Soldati se encuentra en la etapa final de un periodo de rehabilitación de una lesión sufrida hace algunos meses en el Viejo Continente, por lo que concluirá dicho proceso bajo la supervisión de la Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara y se sumará al trabajo grupal en cuanto reciba el alta médica”, explica el comunicado.