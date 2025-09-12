Chicharito Hernández es uno de los mejores futbolistas que ha brindado el futbol mexicano en toda su historia e incluso, el canterano de Chivas más importante; sin embargo, el atacante desearía seguir sumando partidos como profesional y trataría de regresar a Europa.

Es un hecho, Javier Hernández ha sido incapaz de cumplir con las expectativas que se generaron en su regreso a la Liga MX y al Guadalajara, por lo que las críticas se han volcado en su contra por su bajo nivel futbolístico que ha presumido en dos años.

Sin embargo, el comunicador de TUDN, Gibrán Araige, reveló que el Chicharito trataría de abrirse un espacio en la Segunda División de Inglaterra para poder seguir jugando y estar cerca de sus hijos, quienes radican en Londres, según lo explicado por el comunicador.

“En las últimas semanas ha seguido con esta faceta de consejero e influencer y eso tiene hartos a los directivos del Guadalajara. Los tiene cansados, desesperados, porque no hay alguien que pueda ponerle un alto a Chicharito. Ya no lo aguantan, ya no lo soportan y solo están esperando a que termine su contrato.

“Mwe cuentan que Chicharito tiene el deseo de seguir jugando, quiere seguir en las canchas y su objetivo es ir a la Championship, es decir, la segunda división de Inglaterra. Es un tema personal de Javier Hernández, sus hijos viven en Londres y quiere estar cerca de ellos”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo terminará el contrato de Chicharito con Chivas?

El acuerdo original entre la directiva del Guadalajara con Javier Hernández estipula un vínculo por dos años, por lo que en diciembre llegaría a su fin dicho contrato; sin embargo, se ha rumorado que habría opción a extender el acuerdo, pero para ello sería necesario que ambas partes estuvieran de acuerdo, situación que claramente no se cumple.