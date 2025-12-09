En Chivas se preparan para el regreso de las actividades en Verde Valle con las pruebas médicas y físicas. En medio de este contexto, dan a conocer que la directiva rojiblanca no tiene pensado vender a Érick Gutiérrez debido a que consideran que es un futbolista que puede aportar no solo a nivel futbolístico, sino que también en cuanto a la experiencia.

El domingo Jesús Bernal dio a conocer que el Guadalajara tenía la intención de vender al futbolista debido a que no había rendido como se esperaba y tiene un alto salario. Ayer José María Garrido dio a conocer que el futbolista no se siente cómodo con su nueva realidad y que no ve con malos ojos salir del Rebaño Sagrado.

En medio de esta ola de información sobre el futuro de Érick Gutiérrez, Alex Ramírez reveló que el Guadalajara no pretende venderlo. Esta mañana reveló que fuentes de Chivas le señalaron que lo tienen como un jugador clave tanto dentro como fuera del campo de juego y que necesitan de su experiencia.

Erick Gutiérrez no tuvo el mejor cierra con Chivas en el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

“En el caso de Guti mencionan que ‘Nosotros en este momento no estamos pensando en una salida salvo que él nos diga o llegue con un equipo. Nosotros estamos bien por lo que nos pueden aportar en la formación de jugadores. Porque un equipo para tener aspiraciones de campeonar debe tener una banca no solamente fuerte en condiciones futbolísticas y en diferentes habilidades, sino que también debe tener una banca con jugadores que cumplan con ciertos requisitos que es experiencia y en él la tenemos”, reportó Ramírez.

Y agregó: “‘Sabemos que podemos contar él con una buena temporada y sabemos que puede ser un tipo que igual arranca de titular, no lo sabemos, pero está en la pelea porque es un tipo de mente ganadora y no se conforma con ser un tipo dentro de la banca viendo cómo actúan sus compañeros’”.

El mensaje que recibió Erick Gutiérrez de su esposa

En medio de estos rumores, Jaqueline Osuna, esposa de Guti, rompió el silencio en redes sociales. “Dios contigo mi amor. Nosotros detrás de tí”, expresó la mujer del referente rojiblanco al compartir una fotografía junto a él en Instagram. Minutos más tarde expresó: “Eres el mejor ejemplo para tu hijo. No importa como estés siempre estás presente para ellos como si no pasara nada”.