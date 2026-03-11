Ayer por la noche en Guadalajara se vivió una verdadera fiesta debido a que Chivas Femenil le dio la voltereta a América luego de imponerse por 3-2. Tras el partido todo el conjunto rojiblanco se acordó de los insultos de Jana Gutiérrez sobre el campo de juego del Estadio Akron al señalar que estaba en excelente condiciones.

El Rebaño Sagrado viene de llevar adelante un partido malo debido a que en el segundo tiempo poco pudo hacer en la generación de juego. Sin embargo, el amor propio y los errores de las rivales sirvieron para que el conjunto rojiblanco se quede con los tres puntos gracias a los goles de Gabriel Valenzuela, Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide.

Tras el partido llovieron todo tipo de memes debido a que el Guadalajara lo dio vuelta tras ir perdiendo por dos goles diferencia. Yamil Franco imitó a Richard Ledezma al afirmar que los tres puntos los guardaba en la bolsa.

Por otro lado, las redes sociales de Chivas también se acordaron de Jana Gutiérrez que señaló que el campo de juego del Estadio Akron no era bueno. “Me encanta jugar en el Estadio Akron, me encanta que me abucheen. Me prende más y me motiva más, entonces la verdad me encanta. El césped está horrible, pero todo lo demás, la cancha, los vestidores, el ambiente, todo lo demás es increíble”, había declarado la mediocampista de América. Tras el partido el CM del gigante de Zapopan le respondió: “Pues yo en esta foto veo muy bien la cancha”.

¿Cómo quedó Chivas Femenil en la tabla general de posiciones?

Tras la victoria ante América, Chivas Femenil se ubica en la segunda posición con 25 puntos en la tabla general de posiciones. Las rojiblancas se ubican a un punto de Rayadas de Monterrey, líderes de la fase regular.