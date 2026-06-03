Cada vez falta menos para el debut de México en la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica. Mientras se tachan los días del calendario, José Ramón Fernández afirmó que el Guadalajara es el que aporta el talento para el Tri.

El próximo 11 de junio la Selección Mexicana debutará en la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. A ocho días para que el Tri inicie por tercera vez en su historia la cita mundialista, José Ramón Fernández dejó en ridículo a América sin mencionarlos al señalar que es el Guadalajara el que aporta talento al equipo de Javier Aguirre.

No hay dudas de que la temporada del Guadalajara no se puede medir por títulos, pero sí por haber dejado en ridículo al equipo de Emilio Azcárraga. En la 2025-2026 el Rebaño Sagrado se quedó con los dos Clásicos Nacionales, le robó cuatro refuerzos que buscaba, incrementó los ingresos por el momento que vive el equipo gracias a mayor cantidad de patrocinadores como Amazon Prime y el Estadio Akron no presenta problemas con la FIFA, mientras que el Banorte deja mucho que desear.

Esta semana Javier Aguirre confirmó la lista de 26 convocados para la Selección Nacional de México que disputará de local el Mundial 2026. El Vasco decidió que casi la mitad de la plantilla sea o haya tenido un pasado en el Club Deportivo Guadalajara, mientras que América aportó a Israel Reyes, mientras que con pasado azulcrema se encuentran Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Con esta enorme realidad que goza el Guadalajara, José Ramón Fernández afirmó que es el Rebaño Sagrado el que aporta calidad al conjunto nacional. “Fuera no hay mucho talento de esa lista, fuera, no hay talento. (…) Es una generación joven. El talento lo van a poner los cinco jugadores de Chivas con algunos veteranos y la dirigencia de Javier Aguirre desde la banca o Rafa Márquez van a ponerle algo al equipo mexicano. Creo que va a tener un partido difícil con Sudáfrica, lo va a ganar, con Corea no sé qué vaya a pasar y con la República Checa tampoco. Si saca empates es bueno porque haría seis puntos por ahí y con eso está peleando el primero o segundo lugar”, comentó el experimentado analista sin mencionar al club de Emilio Azcárraga.

Los convocados de Chivas para el Mundial 2026

Raúl Rangel

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Armando González

Los ex-Chivas convocados al Mundial 2026