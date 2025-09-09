José Ramón Fernández es uno de los periodistas cercanos a las Chivas de Guadalajara, no solo por ser el mayor antiamericanista de los medios de comunicación en México, también porque narró partidos en las décadas de los 80 y 90 siendo parte de Imevisión y TV Azteca. Ahora salió a aclarar el supuesto consumo de drogas del que lo acusó David Faitelson.

José Ramón Fernández es una de las voces más autorizadas para hablar del deporte en México y más cuando se trata del Rebaño Sagrado, club al que le tiene mucho cariño a pesar de que su afición está más apegada a los Pumas de la UNAM. Sin embargo, el comunicador siempre ha sido bien visto por la afición rojiblanca y la familia Vergara.

Luego de que hace unas semanas se dio una polémica en redes sociales cuando David Faitelson acusó a Joserra de consumir drogas, el comentarista de ESPN tocó el tema en su reciente documental que se transmitió por la señal de Disney.

José Ramón Fernández seguirá en ESPN hasta el Mundial. FOTO: IMAGO7

“En la televisión, ese rumor se corrió mucho, se dijo que a mí me la daban: yo no utilicé drogas, para nada. Yo tomaba muchas pastillas, pero jamás utilicé una droga”, fue algo de lo que comentó el periodista en la emisión de ‘Protagonista: La Vida de José Ramón Fernández’.

José Ramón Fernández seguirá en ESPN hasta el 2026

Ante las especulaciones de que José Ramón dejaría ESPN al final de este 2025, recientes informaciones aseguran que el comentarista tiene firmado un contrato hasta el 2026 para liderar las transmisiones de la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Por lo cual seguirá dando de qué hablar atacando al americanismo y siempre poniendo por delante la grandeza de Guadalajara.