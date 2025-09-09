Jürgen Damm tuvo un paso por el América con más pena que gloria, pero siente un apego por los azulcremas por encima de las Chivas de Guadalajara. En este sentido, recordó el día que hubo acercamientos con el conjunto rojiblanco y nunca se llegó a un acuerdo con Pachuca.

El propio jugador habló del episodio que impidió su llegada al Rebaño Sagrado, justo cuando jugaba en Pachuca, ya que las negociaciones no llegaron a buen puerto a pesar de que habían ofrecido nueve millones de dólares y dos jugadores, según Jürgen Damm.

“Tres veces se contactaron conmigo, Pachuca me dijo que ofrecieron nueve millones de dólares más dos jugadores y Pachuca no quiso y luego Tigres puso más dinero que eran 10 millones más dos jugadores”.

Damm no ha logrado consolidarse en México. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

“La segunda con Tomás Boy y la última vez fue con Ricardo Peláez y tampoco se hizo, y los tiempos de Dios son perfectos porque después me habló América y yo siempre quise jugar ahí”, fue parte de lo que comentó el futbolista del Oakland Roost de la Segunda División de Estados Unidos.

