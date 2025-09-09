Las Chivas de Guadalajara se han destacado por ofrecer espectáculos futbolísticos muy pobres en lo que va del Torneo Apertura 2025, con todo y el agónico empate frente a Xolos de Tijuana y el funcionamiento contra Cruz Azul, donde finalmente volvieron a perder. Sin embargo, de cara al Clásico Nacional contra América llegan con 3 datos vergonzosos.

El Rebaño Sagrado encarará a las Águilas en un compromiso de alto calibre que también incluye rachas que pocos recuerdan. Y es que los dirigidos por Gabriel Milito no le han ganado al América en Liga MX desde el 2017, cuando se impusieron 1-0 con gol de Ángel Zaldívar en el Estadio Akron.

Han pasado justamente ocho años desde que los tapatíos no vencen al acérrimo rival, aunque cabe aclarar que la última ocasión en que se dio un triunfo rojiblanco sobre las Águilas fue en el 2023, pero en Liguilla. En Semifinales dejaron fuera a los azulcremas con un marcador global de 3-2 en el Estadio Azteca.

Chivas no ha logrado vencer al América desde el 2017. Foto: Imago7/Andrés Sepúlveda

Otro de los datos penosos es que Guadalajara tiene nueve años sin vencer a las Águilas como visitante en temporada regular. La última ocasión se dio en el 2016 con un marcador de 3-0 en el Coloso de Santa Úrsula. De esa fecha a la actualidad se ha establecido un claro dominio de los capitalinos.

De los más recientes 20 partidos que se han celebrado entre los dos clubes más grandes del país contando fase regular y fiesta grande, América ha ganado en 11 ocasiones, 5 las Chivas y 4 empates. Lo cual deja muy claro de qué lado está la balanza antes del Clásico del sábado que se jugará a las 21:15 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Chivas no gana como visitante desde marzo

Pero eso no es todo, ya que Guadalajara enfrenta otro dato penoso y es que en este Apertura 2025 la única victoria que consiguieron fue como locales ante San Luis. Con lo cual acumulan siete encuentros sin ganar fuera de casa tomando en cuenta este certamen y el anterior. Los rojiblancos no gana fuera del Gigante de Zapopan desde el 1 de marzo cuando derrotaron a los Pumas de la UNAM 1-0.