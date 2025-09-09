Las Chivas de Guadalajara apenas han ganado un partido en el Torneo Apertura 2025, el cual se dio frente al Atlético de San Luis antes de irse a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup. Desde su regreso a México acumulan dos derrotas y un empate que han dejado muy mal parado al entrenador Gabriel Milito.

Pero la culpa no es únicamente del entrenador, también varios jugadores no han respondido como se esperaba, lo cual se ha hecho evidente en cada partido. Futbolistas de la talla de Luis Romo están muy lejos de las expectativas, ya que su valor dentro y fuera de la cancha no ha sido explotado al máximo por el futbolista.

Jugando como defensor central o como mediocampista, Romo luce a años luz de lo que mostró en Cruz Azul, donde fue una pieza clave para el título del 2021 y nombrado el mejor jugador del torneo. En Chivas ese rendimiento no ha aparecido desde el torneo anterior que se unió al equipo tapatío.

Daniel Aguirre

El jugador que fue prácticamente rescatado del olvido por Gabriel Milito, empezó como titular el certamen debido al buen trabajo que mostró en los partidos de Pretemporada, pero le ha costado mucho trabajo y su nivel nunca ha estado a la altura de lo que se requiere en Guadalajara. Actualmente está lesionado y es duda para el Clásico Nacional.

Dani Aguirre llegó del Galaxy a Chivas. FOTO: IMAGO

Erick Gutiérrez

El capitán de los rojiblancos es uno de los jugadores más intensos dentro de la cancha, pero también ha cometido errores graves como los penaltis frente a León y Atlético de San Luis. Se nota su desesperación dentro de la cancha y aunque ha tenido momentos lúcidos como frente a Xolos de Tijuana, su nivel tampoco ha sido de lo mejor en el torneo.

Guti ha estado lejos de lo que se espera. Foto: Imago7 / Diego Padilla

Chicharito Hernández

Tal parece que Javier Hernández está mucho más cerca del retiro de lo que él mismo piensa. Apenas tuvo actividad en el partido contra Cruz Azul, pero casi no tocó el balón. Entre las lesiones y los problemas extracancha con sus videos para hablar temas de género, le han costado severas críticas. Pero el principal problemas es que suma tres goles y más de año y medio con Chivas.

Alan Pulido

Un caso similar al de Chicharito, es el de Alan Pulido. El atacante no se cansó de pedir su regreso a Guadalajara y en lo que va del año ha anotado dos goles. Llegó para el 2025 y ha aportado muy poco a la ofensiva. Tiene una lesión muscular que lo dejará fuera de las canchas al menos un par de semanas más.

Alan Pulido suma dos goles en todo el año. Foto: Imago7/ José Zamora

Gilberto Sepúlveda

El Tiba Sepúlveda era de los zagueros más confiables de los rojiblancos y en este torneo se ha visto fuera de forma. Sus constantes fallas le han costado goles al equipo y es por ello que ni siquiera arrancó el torneo como titular. Su ingreso a la cancha se dio porque Daniel Aguirre se lesionó y Luis Romo pasó al centro de la cancha. De lo contrario, seguiría en la banca.