El atacante de Oaland Roots, equipo de la Segunda División de Estados Unidos, Jürgen Damm, se lanzó contra la grandeza de Chivas de Guadalajara, al asegurar que viven del pasado porque están muy lejos de competir con América, previo al Clásico Nacional que se jugará el sábado por la Jornada 8 del Apertura 2025.

El exjugador de las Águilas le dio con todo al Rebaño Sagrado, argumentando que ya no compiten en el mismo nivel que los azulcremas porque tienen varios años lejos de pelear por campeonatos, además, aclaró que la grandeza de los rojiblancos la basan en lo que hicieron hace muchos años y no en la actualidad.

“No es que sea antichiva, reconozco que tienen un gran grupo, pero simplemente digo lo que va sucediendo, si se quieren decir que son un equipo grande, pues cada torneo se tiene que demostrar con campeonatos y entrando a la Liguilla. Se vive de lo que ganaron hace muchos años y no lo demuestran año con año como América y Tigres que siempre están peleando por campeonatos, no es tirarles por tirar”.

Jurgen Damm jugó la Final del 2017 cuando Chivas fue campeón. Foto: Imago7/Jorge Barajas

“Los equipos que más Liguillas consecutivas tienen son América y Tigres y es lo que digo, la grandeza se forma con historia, pero también siendo constante en los resultados, yo no veo a Barcelona o Real Madrid pasando 15 o 20 años sin un campeonato. América a lo mejor en tres torneos no es campeón, pero están en Semifinales, Finales, peleando la Concacaf e igual Tigres, y eso marca la pauta de los equipos que están demostrando que son grandes e importantes”, apuntó Damm en entrevista con Mediotiempo.

Damm compara a Chivas con Pumas

El veloz delantero comparó el momento que vive Guadalajara con los Pumas de la UNAM, otro de los clubes importantes que tiene varios años sin ser campeón, indicando que no se puede hablar de pasado para justificar que son grandes.

“Si quieres ser grande lo debes demostrar cada torneo y no con historia, si han hecho un gran legado, pero se debe forjar, es como Pumas no le puedes reprochar la calidad de jugadores que han tenido, pero tienen ya mucho tiempo sin ser campeón y eso no habla de grandeza”, apuntó Damm.