En las Chivas de Guadalajara ha sido decepcionante ver el rendimiento de Javier Hernández en su segunda etapa como delantero del equipo que lo vio nacer como futbolista. Sus números son muy pobres y su estado físico está lejos de lo que se requiere para competir al máximo nivel, por lo cual Cuauhtémoc Blanco le recomendó que ya piense en el retiro.

El exjugador del América y uno de los máximo referentes del acérrimo rival, Cuauhtémoc Blanco, manifestó que Chicharito Hernández ya no está en las condiciones para seguir jugando con el Rebaño Sagrado, por lo que le sugirió pensar en colgar los botines para darle oportunidad a los más jóvenes.

“No me gusta opinar. Yo digo que ya debería, como le hacíamos en el barrio, aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlo. Hoy los chavos son más rápidos, tienen más preparación. Creo que Chicharito, con todo respeto, debería de colgar los botines, ya debe darle chance a los jóvenes”.

Cuauhtémoc Blanco en América en un juego de Leyendas. FOTO: IMAGO7

“Creo que es difícil para todos, es complicado retirarse, al final de cuentas lo que extrañas es el vestidor, estar con tus cuates, anécdotas, bromas, pero llega un momento en que dices ‘ya estuvo, ya no meda’”, fue parte de lo que comentó Cuauhtémoc Blanco en entrevista para TUDN.

Reconoce Cuauhtémoc Blanco la carrera de Chicharito en Europa

El referente de las Águilas destacó la carrera de Hernández Balcázar en Europa y lo que mostró en Manchester United y Real Madrid, porque su calidad nunca ha estado en tela de juicio, pero es un hecho que en este momento está muy lejos de aquellos días de gloria.

“Hizo cosas importantísimas en Europa, pero también hay que saber cuándo retirarse. Ya le cuesta, no sé, creo que debería retirarse a tiempo, metió muchos goles en el Real Madrid, en el Manchester United, pero es una decisión que él debe tomar”, finalizó Blanco Bravo.