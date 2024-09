El futbol no es un deporte que solamente despierte pasiones en los aficionados, sino que los jugadores son las primeras personas que viven al máximo cada uno de los partidos y las rivalidades que se suscitan en el terreno de juego, en donde un exjugador de Chivas admitió que pudo ir a la cárcel en Estados Unidos por dejarse llevar por la pasión.

Israel López, famoso mediocampista que en el 2001 se convirtió en refuerzo del Guadalajara, recordó que durante su estadía en el Toluca, en un torneo Interliga que se jugaba en Estados Unidos y que otorgaba un boleto a la Copa Libertadores, le tocó enfrentarse al América, en donde los ánimos se encendieron con Cuauhtémoc Blanco.

Es por eso que el exrojiblanco reveló que en el aeropuerto, antes de regresar a México, se encontraron ambos equipos antes de abordar el avión, en donde el exjugador de las Águilas comenzó a insultarlo hasta darle un puñetazo que generó un caos en el que hasta llegó la policía.

“Yo ya estaba en Toluca y recuerdo que fue en un Interliga, el partido se puso tenso, pero se quedó caliente el tema o él lo llevó afuera de la cancha. Creí que iba a suceder en la cancha, pero pasó. Al día siguiente llegamos al aeropuerto y los organizadores nos pusieron en el mismo vuelo.

“Ya estando a punto de abordar, llegó y me empezó a decir de cosas y se me prendió la cabeza: ‘que me iba a partir la madre’ (…) Me calenté, nos acercamos y perdí la cabeza, le solté un puñetazo. Cuando se lo doy, siento cómo me jalan, Cristante me jaló y a él lo agarran. Se hizo un relajo en el aeropuerto. Pudimos haber terminado en el bote, llegó la policía”, recordó en entrevista con Yosgart Gutiérrez.

¿Por qué salió Israel López de Chivas?

El apodado Toshiro reveló que vivió un gran año con el Guadalajara en donde soñaba quedarse en la escuadra rojiblanca; sin embargo, su fichaje se suscitó durante el cambio de administración tras la compra de Jorge Vergara, por lo que se decidió no hacer válida la opción de compra por el mediocampista que le pertenecía a los Pumas.

“Ese año no nos fue mal, en lo personal me fue muy bien. Estaba seguro de que Guadalajara iba a hacer la compra definitiva, pero me tocó el cambio de directiva. Estaban los Martínez Garza y estaba entrando Jorge Vergara y al final se decidió que no me quedaba.

“Tuve la fortuna de portar cuatro de los equipos grandes, pero impresionante lo de Chivas. Ese equipo tiene un récord de partidos que no perdíamos, teníamos 13 o 14 que no perdíamos”, recordó López.