El Guadalajara cerró su plantel con muy pocas incorporaciones; sin embargo, no quiso sumar a este futbolista a su plantel.

Una de las principales críticas de la afición de Chivas contra la directiva encabezada por Amaury Vergara fue la falta de inversión para la contratación de refuerzos, en donde no se contrataron a los jugadores que la gente esperaba, además de buscar acuerdos de intercambios para poder conseguir fichajes.

Desde hace varios torneos, en el Guadalajara han tratado de conseguir refuerzos a través de negociar las cartas de los elementos que le pertenecen a los tapatíos y que regularmente ya no entran en planes, aunque esas negociaciones no suelen ser muy efectivas.

Es por eso que uno de los elementos que se quedó sin registro pese a que pertenece al chiverío es el mediocampista Sergio Flores, quien regresó de estar prestado en el Mazatlán, pero que su rendimiento no convenció a Fernando Gago, por lo que se le buscó acomodo en otras instituciones, pero ninguno lo aceptó.

Es por eso que la Morsa continúa entrenando diariamente en Verde Valle junto al plantel del primer equipo, aunque sabe que no puede ser tomado en cuenta para jugar ni en la Liga MX, Liga de Expansión con el Tapatío ni en la Sub 23.

Flores debutó en el 2021 bajo la tutela de Víctor Manuel Vucetich; sin embargo, vivió sus mejores momentos de la mano de Marcelo Michel Leaño, quien lo mantenía como titular indiscutible e inclusive con quien llegó a portar el gafete de capitán durante algunos compromisos.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Cruz Azul?

El Guadalajara tiene que aprovechar al máximo cada oportunidad de sumar puntos; sin embargo, en el cierre de la jornada doble le tocará visitar al Cruz Azul en la capital del país, rival que exigirá al máximo a los tapatíos el próximo sábado 21 de septiembre en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.