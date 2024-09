Chivas está viviendo una nueva etapa no solamente deportiva, sino hasta en cuestión de transmisión de sus partidos al alejarse definitivamente de la televisión para mudarse al streaming, en donde Amazon ya habría tomado una decisión que cambiaría la manera en la que los aficionados ven los duelos de los tapatíos en el Estadio Akron.

Tras concluir su acuerdo con Televisa, el Guadalajara logró concretar su fichaje con Amazon, por lo que se decidió que el equipo que encabezaba las transmisiones en Chivas TV fuera la que tomara las riendas durante los partidos de este Apertura 2024; sin embargo, no estarían satisfechos por la línea editorial que se maneja.

Es por eso que David Medrano reveló que dentro de Amazon estarían pensando el generar una nueva señal para observar los partidos del chiverío pero con una postura neutral, sin favoritismo e incluso con crítica para el conjunto rojiblanco.

“Hoy me llegaba el rumor de que la gente de Amazon estaría buscando la posibilidad de generar otra señal, otra transmisión. Esta transmisión va dirigida para el seguidor de Guadalajara, el cronista no puede decir que se equivocó ni puede criticar. Chivas TV tiene una política de no criticar a su equipo.

“Están analizando dejar esta para el seguidor recalcitrante de Guadalajara y generar otra imparcial a la par”, explicó el famoso periodista en el programa La de Ocho.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Cruz Azul?

El Guadalajara tiene que aprovechar al máximo cada oportunidad de sumar puntos; sin embargo, en el cierre de la jornada doble le tocará visitar al Cruz Azul en la capital del país, rival que exigirá al máximo a los tapatíos el próximo sábado 21 de septiembre en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.