Las Chivas de Guadalajara no se han pronunciado de manera institucional respecto a lo ocurrido con Roberto Piojo Alvarado en la sala de prensa de Verde Valle. Pero sí hubo una explicación de lo sucedido este jueves respecto al futbolista que lanzó un petardo y afectó a algunos periodistas presentes. Y es que en medio de una molestia generalizada sobre la reprobable acción, Enrique Noriega de Chivas TV salió a dar su versión.

Ya el Guadalajara era la comidilla, como consecuencia de la novela de Fernando Gago y Boca Juniors. Pero ahora, todos los reflectores apuntan no solo a la situación del entrenador, sino también al mediocampista que se encargó de atraer más problemas al agitar el avispero con su desafortunada acción. En un afán por calmar las aguas, el comentarista de los juegos del Rebaño Sagrado en Amazon Prime Video, grabó un video informal para dar una explicación que más sonó a justificación.

¿Qué dijo Enrique Noriega de Chivas TV sobre lo ocurrido?

“Me tocó vivir los dos lados porque yo estaba cerca de la prensa cuando ocurrió eso y luego toca estar del otro lado, cerca del Piojo Alvarado cuando él se entera, porque siguió sus labores de gimnasio, luego andaba en el área de fisioterapia y tal, cuando se da cuenta y se da color de que algo había salido mal, de que alguien más había escuchado el estruendo, él se acerca con nosotros y nos dice ‘oigan, yo no sabía que había gente en la sala de prensa, me encantaría poder hablar con ellos’”, fue como comenzó su relato Noriega.

Posteriormente, el comentarista aseguró que el exjugador del Cruz Azul habló con los periodistas presentes para darles su versión, misma que coincide con lo contado por Jesús Bernal, quien aclaró esa situación en Futbol Picante de ESPN momentos después del penoso altercado con el barreno.

¿Cuál fue la reacción de Piojo Alvarado con la prensa?

“La prensa seguía afuera de las instalaciones, por ello, volvieron a ingresar a Verde Valle y el mismo Piojo dijo ‘la broma no era con ellos, mi intención no era con ellos, yo no quería tener tema con ellos’. La prensa pasó y Piojo ofreció una disculpa, eso pasó hoy, afortunadamente nadie salió herido, el barreno no fue dentro de la sala de prensa afortunadamente, terminó afuera, todos afortunadamente están bien, quedó en eso, en una anécdota y Piojo dejó en claro que no era una broma a la gente de la prensa, era una broma entre ellos que desafortunadamente terminó molestando a la gente de prensa también”, sentenció Noriega.