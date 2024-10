Las Chivas de Guadalajara están nuevamente en una encrucijada. Meses después de sufrir la partida de su director deportivo, Fernando Hierro seducido por los millones de dólares de Al-Nassr de Arabia Saudita, ahora el Rebaño Sagrado estaría próximo a quedarse sin su entrenador. Y es que el timonel argentino Fernando Gago tendría todo listo para convertirse en el nuevo estratega de Boca Juniors en su país.

La noticia estalló luego de que el cuadro argentino se quedara sin entrenador. En principio, el nombre de Pintita apareció como un simple candidato más, pero con el correr de las horas tomó fuerza hasta convertirse en la gran prioridad de Boca. En Guadalajara, se llevó a cabo una reunión importante entre directivos, quienes están a la espera de que se formalice la rescisión de contrato, que ronda los 2 millones de dólares, para finalizar la relación, algo incluso que desde América, lamentaron.

¿Qué dijo Santiago Baños sobre Fernando Gago?

“Es una lástima que dos pilares del proyecto de Guadalajara, no sé si está confirmado al 100% pero si se da lo de Gago sería el segundo junto con Hierro, eso no es bueno para el equipo ni para el futbol mexicano, así sea Guadalajara o América, no es buena imagen para el futbol mexicano”, reconoció el propio Santiago Baños, presidente deportivo del América, quien fue entrevistado por ESPN.

Baños no dudó en dar su opinión sobre diversos temas de la actualidad y cuando le preguntaron su versión acerca de la poca asistencia de sus aficionados en cada partido, el propio directivo admitió que le duele esta situación, sobre todo porque en el Clásico Nacional, quedó clara la superioridad chiva en las tribunas.

Santiago Baños aceptó superioridad de Chivas sobre América en el Clásico Nacional

“Me entristece. Pensábamos que después de los resultados que hemos tenido en la cancha, y en un estadio más chico, íbamos a tener llenos cada 15 días, y desafortunadamente la afición no ha respondido. Nos duele porque pensamos que la afición debía estar con nosotros juguemos donde juguemos. Los últimos dos Clásicos no hemos llenado, y creo que más de la mitad de la gente era más del equipo rival y eso nos entristece”, admitió.

Baños reconoció que existe incertidumbre por este atípico comportamiento de la afición y adelantó que ya piensa en un plan para atacar esta problemática. De hecho, dijo que en las últimas dos semanas ha formado parte de distintas reuniones para buscar una alternativa que resuelva el problema pronto y no vuelvan a verse exhibidos como ante el Guadalajara.

“Me encantaría invitar a la afición a que esté con nosotros, son parte muy importante del proyecto y siempre han sido un soporte importante para cumplir los objetivos del club”, sentenció el directivo de los millonetas en un acto desesperado por volver a llevar a la gente a la cancha.