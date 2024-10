Francisco Gabriel de Anda, exdirectivo de las Chivas de Guadalajara, no se guardó nada ante la tormenta que azota con fuerza al redil. El analista televisivo dio una contundente intervención para referirse a la posible salida de Fernando Gago del banquillo rojiblanco. Esto, en plena ronda regular del Torneo Apertura 2024 de Liga MX. Por ello, Paco señaló al único culpable de este problema que ya desestabilizó al entorno del club tapatío.

El también exfutbolista incendió la mesa del programa Futbol Picante que transmite ESPN con su declaración. De Anda refirió que “las cláusula de recisión; mil millones de dólares para Messi, mil millones de dólares para Cristiano Ronaldo. Por qué para un director técnico (es tan baja). Tu buscas y contratas a un director técnico por tres años, da resultados se queda y lo renuevas o no“.

Paco Gabriel advirtió a la mesa de Futbol Picante: “Pero, que venga otro equipo y te busque al director técnico. Yo no lo comparto y te voy a decir por qué”. Indicó, que “tu inicias un proyecto. Involucras Fuerzas Básicas, parte administrativa, refuerzos, objetivos a corto, mediano y largo plazo y llega un equipo y ya, me voy“. Álvaro Morales le cuestiona: “¿Quién es el villano?” y así De Anda señala al único culpable de toda esta novela: “Gago lo es, Gago 100%“.

El exdirector deportivo del Guadalajara prosiguió su critica y argumentó su señalamiento contra Gago. Explicó que “además, sin ningún problema lo digo, porque yo no estoy faltando a mi manera de ver el futbol”. Así, rememoró los rumores previos del timonel: “A ver: me está buscando Selección de Ecuador, me está buscando Boca. Boca es un desastre hoy en día, un desastre. Históricamente sí es un fuera de serie y sí es muy difícil decirle a Boca que no, perfecto. Pero tu estás en Chivas, al menos, termina el año y después te vas“. Más claro, no se puede.

Gago solo dirigirá el Clásico Tapatío ante Atlas (IMAGO7)

La crítica de Francisco Gabriel de Anda a Fernando Gago

De Anda completó su critica con una contundente sentencia ante la inminente partida de Fernando Gago del redil, en pleno torneo. El exdirigente del Rebaño Sagrado aseguró que “lo que está haciendo Gago, con todo respeto, es fuera de toda ética. Pero así se manejan, mucha gente en suramérica así se maneja. Sigamos contratando, abriéndoles las puertas y diciéndoles que sí a todo”.