Pasan las semanas y la estrepitosa salida de Fernando Hierro de la dirección deportiva del Guadalajara sigue siendo una herida abierta para la afición, que se sintió traicionada por el abandono del español. Y es que desde su marcha, Chivas no ha encontrado el liderazgo suficiente para tomar decisiones adecuadas en este mercado de fichajes que tantos dolores de cabeza ha traído a los fanáticos.

Con el exjugador del Real Madrid en la directiva tapatía, el equipo acumuló tres visitas consecutivas a la Liguilla con saldo de una Final disputada, una Semifinal y unos Cuartos de Final. Por ello, su salida del redil, lastimó profundamente al Rebaño Sagrado.

Nueva versión sobre la supuesta verdadera razón de la salida de Fernando Hierro

Sin embargo, una nueva versión recién surgida de los micrófonos de ESPN, concretamente en el programa Futbol Picante, apunta a que El Bubu habría tomado la decisión de abandonar la entidad rojiblanca debido no solo a los billetazos desde Arabia Saudita y el hecho de reencontrarse con Cristiano Ronaldo. De acuerdo con el periodista John Sutcliffe, la gota que derramó el vaso fue la inseguridad que se vive en la Perla de Occidente.

“Sumen otra cosa y es muy real. La inseguridad en el país y en Guadalajara… yo puedo decir que el director deportivo (Hierro) le dijo de frente a alguien que yo conozco, que una de las razones por las que se iba de Chivas era el tema de la inseguridad. ‘Es que vive en un gran lugar’, sí, pero tiene que ir a trabajar”, ventiló Sutcliffe en el mencionado programa.

Inseguridad, otra limitante para Chivas

Para el periodista, este hecho no es sino una variable más de las muchas que hacen que el Club Deportivo Guadalajara no despunte, al no poder conseguir jugadores de calidad, por los distintos factores que lo limitan, como es el hecho de solo jugar con futbolistas mexicanos.

“Otro ejemplo es el Chuky. Al Chucky le van a dar, ¿qué? 8 o 9 millones de dólares en San Diego y la calidad de vida que va a tener en San Diego no se compara. ¿Dónde vive El Canelo? En San Diego. Y no es que quiera ser negativo, es una realidad de una serie de factores que hace cada vez más obsoleto el jugar con puros mexicanos, es un handicap inmenso por estas razones”, sentenció.