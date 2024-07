América y Guadalajara son los dos equipos más ganadores y populares del futbol mexicano, aunque actualmente viven un presente radicalmente opuesto. En el último año, Chivas pasó de la posibilidad de igualar en campeonatos a su odiado rival, al quedarse a sólo 30 minutos en la Final del Clausura 2023, a rezagarse a tres títulos tras el bicampeonato de las Águilas.

De cara a lo que será el Apertura 2024, América parte como el rival a vencer con todo y su peso en la Federación Mexicana de Futbol, mientras que el Rebaño Sagrado ha sido incapaz de lograr su contratación bomba para ilusionar a sus fieles aficionados.

¿Qué dijo el dueño del América?

La directiva del actual bicampeón de la Liga MX tiene muy claro el camino a seguir. “El bicampeonato está bien, pero ya estamos pensando en el tricampeonato”, advirtió el dueño de la institución Emilio Azcárraga Jean.

El también propietario de Grupo Televisa enfatizó, en entrevista con Caliente TV, que “si el América no gana el campeonato es un fracaso, y no me voy a mover de ahí”. Y es justo ahí donde ironizó por las expectativas que existen entre su equipo y las Chivas de Amaury Vergara, quien ha sido severamente criticado por su pasividad en el mercado de fichajes, a diferencia de las Águilas.

“De la institución para fuera es así. El fanático se merece que este equipo gane campeonatos. No se merece menos. Que dentro analicemos lo que se hizo bien y mal, se hace”, añadió el directivo heredero de la televisora y el club más polémico del país.

Diferencia entre Chivas y América

Azcárraga Jean aprovechó para asegurar que “el América es el único equipo de Norteamérica que va contra todos los demás. En la Leagues Cup, todos le quieren ganar al América. En México, todos quieren ganarle”, según dijo el magnate.

Chivas acumula una sequía de siete años sin ganar un campeonato, que sería el número 13 de su historia, por lo que la afición ha mostrado su descontento debido a la falta de contrataciones de peso en el actual mercado de fichajes.