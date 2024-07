El Apertura 2024 está por arrancar; sin embargo, el mercado de fichajes continúa abierto en el futbol mexicano, por lo que la directiva de Chivas seguiría insistiendo y con la ilusión de convencer a Rayados de venderles a Jordi Cortizo.

Desde hace varias semanas, la directiva del Guadalajara ha insistido por contratar a un mediocampista ofensivo que les permita construir más futbol de ataque, por lo que han volteado a ver a varios elementos, pero el jugador del Monterrey sería el que más les llena el ojo.

Es por eso que el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, reveló que pese a que luce complicado el panorama, una fuente le confirmó que todavía es posible la contratación del también seleccionado nacional para que sea refuerzo del chiverío para el siguiente torneo.

“Hace rato me contaban que todavía no hay que darlo por descartado. Alguien que sabe y que conoce bien el entorno, me dice que no hay que darlo por descartado. Lo de Luis Romo sí ya es un hecho que no va a venir”, explicó en su canal de YouTube.

Amaury Vergara no ha abierto la chequera para este mercado de transferencias, por lo que se han complicado las negociaciones por varios futbolistas que le han interesado al Guadalajara, por lo que la apuesta está en que con Cortizo se haga un esfuerzo para redondear el plantel para Fernando Gago.

En Monterrey aseguran que avanzan las negociaciones

En las últimas horas, prensa regiomontana ha asegurado que las cosas siguen avanzando, por lo que una famosa cuenta de X de la Sultana del Norte, Rompas, aseguró que la directiva de Monterrey le ha permitido a Cortizo el negociar con el chiverío, aunque hay que tomar esto como solamente un rumor.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

El Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.