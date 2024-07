En Chivas todo el mundo espera que Chicharito Hernández dé el salto de calidad que no se vio en el Clausura 2024. Sin embargo, los fanáticos del Guadalajara estallaron ante sus declaraciones sobre la King Leagues, por lo que el dueño de América, Emilio Azcárraga, lo defendió al marcar que eran injustas lo que se decía del atacante rojiblanco.

“Mi experiencia con lo de la Kings League no fue tan de lleno porque yo lo decidí. Me vine a Chivas, me estaba recuperando de una lesión y a mitad de torneo (…) Ahora voy a estar más involucrado con la Kings League“, comentó el delantero del Rebaño Sagrado en twitch hace una semana y los fanáticos estallaron.

La respuesta de Chicharito Hernández no se hizo esperar al marcar que lo hacía no iba a cambiar el resultado de él en el campo de juego cuando juegue con Chivas. A días de la dura réplica del futbolista, Emilio Azcárraga salió a defenderlo al marcar que eran injustas las críticas.

Emilio Azcarraga defendió a Chicharito.

“Yo no creo que sea justa la crítica a Javier Hernández. Entiendo la crítica de que no está dando su nivel de juego, es el fondo, no tengo bronca. La forma, la violencia, los insultos, no puedo”, consideró el dueño de América en una entrevista que le dio Caliente TV.

Cabe destacar que todo Chivas espera que en el Apertura 2024 de la Liga MX Chicharito Hernández explote ya que por su recuperación quedó deber en el Clausura 2024. En dicho torneo debutó ante Pumas y en varios encuentros de visitante no llegó a estar entre los convocados.

¿Luis Romo llega a Chivas?

Chivas se encuentra expectante por lo que sucede en el mercado de pases mientras la afición espera que llegue un fichaje bomba. En medio de esto Luis Romo advierte que se siente cómodo en Rayados de Monterrey y que pretende continuar su vida en Nuevo León.